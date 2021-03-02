Еврокомиссия до конца марта представит проект «зеленого паспорта»

Введение подобных сертификатов в странах ЕС рассматривается как важный фактор, который поможет упростить и организовать период летних отпусков. Подобные документы в частном порядке уже ввели некоторые страны и отдельные регионы.

В то же время противники «зеленых паспортов» опасаются дискриминации, которой могут подвергнуться люди, по тем или иным причинам не сумевшие получить такой документ. Особенно учитывая, что до сих пор в ряде европейских стран темпы вакцинации серьезно отстают от графика.