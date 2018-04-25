Еврокомиссия: если Беларусь будет неправильно использовать дроны -средства ЕС надо вернуть

Еврокомиссия утверждает, что дроны, приобретенные Беларусью на средства Европейского Союза, могут быть использованы только для наблюдения за крупными приграничными территориями, а если они будут использоваться ненадлежащим образом, то средства должны будут быть возвращены.

Представительство ЕК в Литве прислало BNS комментарий, в котором отмечает, что у этих дронов нет возможности идентификации лиц.

По словам представителей комиссии, проект трансграничного сотрудничества был утвержден в прошлом году, его реализация началась в феврале этого года.

«В его рамках предусматривается возможность использования легких дронов для наблюдения за большими территориями в приграничных районах. У этих дронов нет возможностей идентификации лиц, а в условиях договора о трансграничном сотрудничестве четко указано, что дроны можно использовать только в целях проекта», – говорится в комментариях представительства.

По информации ЕК, дроны приобрел Белорусский государственный Комитет судебной экспертизы, конечно дроны были доставлены Белорусскому государственному Комитету судебной экспертизы, однако совершенно не были использованы», – говорится в комментарии.

«Любые попытки ненадлежащего использования дронов будут означать нарушения условий договора; по этой причине соглашение о дотации будет прекращено, а средства ЕС, предназначенные для этого проекты, должны будут возвращены», – отмечает представительство ЕК в Литве.

Еврокомиссия утверждает, что в данный момент пересматривается сотрудничество с Беларусью, и в будущем будут выдвинуты рекомендации по реализации программ помощи.

«Евросоюз пересматривает свои отношения с Беларусью, включая программы помощи. После принятия рекомендация по реализации проектов, ЕС представит их ведомству, руководящему проектом», – утверждает представительство.

В последние дни в международных и литовских СМИ появились сообщения о том, что на средства ЕС белорусская правоохрана приобрела дроны, а в этом проекте участвовала и Литва.

Литовская полиция утверждает, что средства, полученные от Еврокомиссии, перевела Белорусскому государственному Комитету судебной экспертизы в мае, за три месяца до президентских выборов, после которых начались протесты и репрессии правоохранительных органов против демонстрантов.

По информации литовской полиции, оборудование закупили сами белорусы.

40 европарламентариев в четверг обратились в ЕК и к правительству Литвы с тем, чтобы этот случай был тщательно расследован.



BNS