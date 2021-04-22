Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca

Европейская комиссия (ЕК) готовится начать судебное разбирательство в отношении компании AstraZeneca в связи с проблемами с поставками вакцины. Об этом в четверг сообщила газета Politico, передает ТАСС.

По сведениям ее источников, комиссия подняла этот вопрос на встрече представителей стран сообщества в среду, в ходе которой большинство заявили о намерении поддержать подачу иска против производителя из-за жалоб на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть данного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам — членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.

Газета отмечает, что крайний срок, к которому начало разбирательства против компании должно быть согласовано, наступит на текущей неделе.

Руководство AstraZeneca ранее признало, что компания отстает от производственного графика по поставкам вакцины в ЕС на два месяца, отметив более слабую производственную базу в Евросоюзе по сравнению с ее мощностями в Великобритании. Sun00:00ПредыдущийПроигратьСледующий00:32 / 03:00Включить звукВо весь экранКопировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеер

17 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение AstraZeneca обязательств перед государствами ЕС. В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что блокирование поставок вакцин от коронавируса за рубеж неразумно и может иметь долгосрочные негативные последствия для стран, принимающих подобные решения.

Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech — Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson. В сообществе заявляли, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета.