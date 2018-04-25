Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заразившегося коронавирусом

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сокращают количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у одного из служащих структур ЕС в Брюсселе.

Об этом в среду сообщил журналистам источник в европейских институтах в Брюсселе.

«Я могу подтвердить, что среди служащих европейских институтов есть первый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Количество общественных мероприятий и доступ в здания институтов (Еврокомиссию, Европарламент и Совет ЕС — прим. ТАСС) будут ограничены», — сообщил он.