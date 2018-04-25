Еврокомиссия: Игрушки включены в список самых опасных изделий

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Детские игрушки вошли в список самых опасных изделий, которые в прошлом году были изъяты из рынка ЕС, — говорится в отчете, касающемся системы оперативного предостережения, опубликованном Европейской комиссией, сообщает Польское радио.

На основании более 2200 жалоб на изделия было предпринято почти 4 с половиной тысячи мер. Это на 10% больше, чем два года назад. Из данных за прошлый год следует, что почти 1/3 жалоб касалась игрушек. Очередные категории — электронные устройства и бытовая техника. Значительное количество жалоб касалось также качества косметики и одежды, а в этом году — изделий защиты от коронавируса: масок, комбинезонов, перчаток и ультрафиолетовых ламп.

Система оперативного предостережения действует 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В ней участвуют страны ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, которые обмениваются информацией на тему опасных или низкокачественых изделий, чтобы помочь их обнаружить, а затем изъять из продажи.