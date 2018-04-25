Еврокомиссия на этой неделе обнародует рекомендацию по открытию внешних границ с 1 июля

Фото pixabay.com

Еврокомиссия (ЕК) обнародует на этой неделе рекомендацию для стран — членов Евросоюза по постепенному открытию внешних границ сообщества с 1 июля. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля», — сказал он.

По словам Борреля, страны ЕС должны приступить к открытию внешних границ только после открытия внутренних. Более того, он подчеркнул, что ЕК рекомендует странам Евросоюза делать это сообща.

Согласно последним рекомендациям Еврокомиссии, границы государств ЕС должны оставаться закрытыми как минимум до 15 июня. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Так, исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.

При этом, по нормам ЕС, все юридические решения о порядке пересечения границ принимают не институты Евросоюза, а национальные правительства стран сообщества.