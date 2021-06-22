Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Как пояснила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, которую цитирует пресс-служба Еврокомиссии, Google занимает доминирующую позицию на всех уровнях системы онлайн-рекламы.

«Google собирает данные, которые используются для целевого предоставления рекламы, он продает рекламное пространство и он же сам выступает посредником при размещении онлайн-рекламы. Таким образом, Google присутствует на всех ярусах производственной цепочки онлайн-рекламы. Мы озабочены тем, что Google создает все более тяжелые условия для конкуренции для независимых компаний», — заявила она.

Если Еврокомиссия усмотрит в действиях Google факты нарушения европейских антимонопольных норм, американскую компанию может ждать штраф в размере до 10% от ее годового дохода.