Еврокомиссия не будет препятствовать строительству АЭС в Польше

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Европейская комиссия не будет создавать проблем для стран, которые хотят построить АЭС на своей территории, сообщает Польское радио.

Вице-президент Европейской Комиссии Франц Тиммерманс, курирующий вопросы климатической политики и «зеленой энергетики» заявил, что Комиссия не будет мешать строительству атомных электростанций.

Франц Тиммерманс во время видеоконференции с Фатихом Бриолем, исполнительным директором Международного энергетического агентства, сказал, что большим преимуществом ядерной энергии является полная свобода от выбросов газа в атмосферу.

«Если кто-то решит, что атомная энергия — лучший вариант, Еврокомиссия этому не помешает», — подчеркнул Тиммерманс. Заявление Тиммерманса означает, что Польша и Чехия, которые хотят инвестировать в новые ядерные энергоблоки, получат разрешение на государственное финансирование этих инвестиций.