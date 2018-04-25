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Еврокомиссия не включила Россию в список стран для снятия запрета въезда

Россия не вошла в список государств, туристам из которых Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала с 1 июля разрешить въезд в страны Евросоюза (ЕС).

В опубликованном 11 июня документе ЕК призвала власти входящих в союз стран, а также еще четырех государств Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) сохранять действующий запрет на въезд для большинства граждан других стран до 30 июня.

С 1 июля ЕК считает возможным начать смягчение запрета, открыв допуск из стран, где уровень заболеваемости COVID-19, по оценке властей ЕС, опустился ниже критической отметки.

«Учитывая то, что во многих странах ситуация в сфере здравоохранения останется критической, комиссия не предлагает на данном этапе общего снятия ограничений на поездки <…>. Ограничения должны оставаться в силе для стран, где ситуация хуже, чем в ЕС», — указано в рекомендациях ЕК.

На первом этапе ЕК предлагается включить в белый список пять стран, в которых ситуация с COVID-19 лучше или не хуже, чем в самом ЕС: Черногория — 24 мая власти страны объявили об излечении последнего зараженного COVID-19, всего было выявлено 324 случая заражения, девять человек умерли; Албания — за последние сутки в стране выявлены 44 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных — 1385, 35 умерли; Босния и Герцеговина — за последние сутки выявлены 57 новых случаев заражения COVID-19, общее число — 2832, 161 человек умер; Северная Македония — за последние сутки выявлены 175 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений — 3538, 169 человек умерли; Сербия — за последние сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-19, общее число заражений — 12 102, 252 человека умерли.

В тот же список предлагается включить Косово, которое власти России не признают самостоятельным государством, передает РБК.

В дальнейшем список стран, граждане которых могут совершать «необязательные поездки» в ЕС, предлагается регулярно пересматривать в соответствии с эпидемиологическими данными.ЕК также предлагает расширить список оснований, при наличии которых в ЕС могут въезжать люди из стран, которые пока не включены в белый список. В соответствии с рекомендациями комиссии право на въезд могут получить студенты европейских вузов и другие иностранцы, въезжающие в Европу для учебы, а также высококвалифицированные работники, которые не могут выполнять свои служебные обязанности дистанционно.

NEWSru.com

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