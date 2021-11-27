Еврокомиссия обнародовала новые рекомендации для въезда из третьих стран

Еврокомиссия обнародовала новые рекомендации странам-членам ЕС, касающиеся пересечения границ.

Так, согласно пресс-релизу, с 10 января 2022 года странам-членам ЕС предлагается открыть границы для въезжающих из третьих стран, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, — таким же образом, как сейчас ЕС открыт для туристов, привитых одобренными ЕМА вакцинами.

Переболевшие коронавирусом в течение последнего полугода и имеющие либо цифровой ковид-сертификат ЕС (EU Digital COVID Certificate, EUDCC), либо эквивалентный документ, также должны иметь возможность въезжать в ЕС с 10 января.

Срок действия сертификатов вакцинации сокращается до девяти месяцев. Если турист вакцинирован одобренным ВОЗ препаратом, но не одобренным EMA, ему придётся предъявлять, помимо сертификата, и ПЦР-тест. При этом ПЦР-тест будет также обязателен для переболевших.

Страны-члены ЕС должны принимать сертификаты о вакцинации и выздоровлении у граждан стран, не входящих в ЕС, в случае, если их национальные сертификаты считаются эквивалентными EUDCC. Государства-члены также получают право на собственное усмотрение принимать национальные сертификаты разных стран, даже если они не эквивалентны EUDCC.

С 1 марта 2022 года странам предлагается отказаться от «красного» списка стран, из которых полностью запрещён въезд в ЕС и оставить решающим только факт вакцинации человека признанной вакциной — если он привит, он должен иметь возможность въехать.