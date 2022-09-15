Еврокомиссия обнародовала план борьбы с энергокризисом

ЕК предлагает уменьшить потребление электроэнергии на 5% в течение трех-четырех пиковых часов в сутки с целью снизить общее потребление на 10% до 31 марта 2023 года, что сэкономит Европе 1,2 млрд кубометров газа в течение зимы.

Также предлагается ограничить доходы электрогенерации, работающей на возобновляемых источниках энергии, ядерном топливе, бурых углях. Они будут получать от продажи электроэнергии не более 180 евро за МВт-час, а остальные будут забираться правительствами государств-членов ЕС. По прогнозу Еврокомиссии, речь пойдет о 117 млрд евро, которые можно будет использовать для субсидий конечным потребителям.

Кроме того, план борьбы с энергокризисом предусматривает установление временного налога на прибыль нефтегазовых, угольных и нефтеперерабатывающих компаний, если он по итогам 2022 года превысит более чем на 20% среднюю прибыль за предыдущие три года со ставкой не менее 33%. Это может принести еще 25 миллиардов евро.

Предложений по ограничению цен на импортный газ — нет.

Ранее сообщалось, чтов ЕС впервые вводят обязательные цели по сокращению спроса на потребление электроэнергии и устанавливает «предел дохода» для энергетических компаний, получающих сверхдоходы от энергетического кризиса.

Напомним, ЕК призывает страны содружества увеличить закупки электроэнергии у Украины.