Еврокомиссия оштрафовала ведущих автопроизводителей на 875 млн евро

Замглавы Еврокомиссии Маргрет Вестагер заявила, что основные производители автомобилей Германии, Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche «обладают технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется по закону в соответствии со стандартами выбросов ЕС».

«Итак, сегодняшнее решение касается того, как законное техническое сотрудничество пошло не так. И мы не терпим, когда компании вступают в сговор «, — заявила Маргрет Вестагер. Она также уточнила, что автопроизводитель Daimler не был оштрафован, поскольку первый сообщил о сговоре и тесно сотрудничал со следствием.