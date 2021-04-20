Еврокомиссия отговаривает граждан ЕС от вакцинного туризма в Россию

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Еврокомиссия отговаривает граждан ЕС от так называемого вакцинного туризма в Россию. Таким образом в Брюсселе прокомментировали информацию о группе из примерно 50 немецких туристов, которые в минувший четверг совершили трехдневную поездку в Москву, где вакцинировались российским «Спутником V», передает Польское радио.

В этом контексте пресс-секретарь Европейской комиссии Эрик Мамер посоветовал прививаться одобренными Европейским агентством лекарственным средств (EMA) вакцинами, что в скором времени позволит пользоваться сертификатами для свободного передвижения в ЕС.

«Европейская комиссия и страны ЕС работают над внедрением сертификатами вакцинации, в основном, разрешенными EMA препаратами. Вопрос о других вакцинах при этом останется открытым», — сказал Эрик Мамер.

В Еврокомиссии также заявили, что вакцинный туризм в Россию не оправдан, в том числе, с учетом увеличения поставок вакцин в Европейский союз, что позволит вакцинировать 70% взрослого населения уже к концу лета.