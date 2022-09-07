Еврокомиссия планирует ввести лимит цен на электроэнергию — СМИ

В настоящее время спотовая цена на электроэнергию в Германии, являющаяся региональным эталоном, превышает 450 евро за мегаватт/час. Оптовые цены на электроэнергию резко выросли, потому что они привязаны к цене на газ.

В Еврокомисси считают, что лимит будет имитировать рыночные результаты, которые можно было бы ожидать.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сократить потребление электроэнергии на 5% в часы пиковых цен.

Предложения будут обсуждаться дипломатами из 27 стран-членов ЕС в среду, 7 сентября, перед экстренной встречей министров энергетики, которое состоится уже 9 сентября.

Отметим, что Европа столкнулась с сокращением поставок природного газа из России после того, как она развязала войну против Украины.

Напомним, Кремль связал проблемы работы Северного потока-1 с санкциями, которые якобы препятствуют обслуживание агрегатов трубопровода. Продолжение проблем с поставками газа в Европу пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.