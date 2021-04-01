Еврокомиссия подала иск против Польши

Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши — страну обвиняют в нарушении прав судей и принципа независимости судебной системы. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на брифинге в среду, 31 марта.

«Еврокомиссия приняла важное решение по защите прав судей и правового государства в Польше, Еврокомиссия приняла решение о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши. Это часть процедуры устранения нарушений в польском законе о реформе судебной системе, который вступил в силу в феврале 2020 года. Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений Польши в апреле 2020 года», — сказал Рейндерс.

По его словам, закон о реформе судебной системы Польши подрывает принцип независимости судебной системы и позволяет оказывать давление на судей, рискующих увольнением по решению государства. Вопрос об иммунитете судей каждая страна ЕС решает самостоятельно, но принципы ЕС требуют, чтобы любые решения об отмене иммунитета судей принимались не государством, а независимым органом.

Еврокомиссия требует отмены закона о реформе судебной системы или приостановки его действия с немедленной отменой всех положений, касающихся приостановки полномочий судей.

В свою очередь спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что обращение ЕК в суд фактически необоснованно, сообщает PAP.

«Обращение Комиссии в Суд ЕС не имеет юридического и фактического обоснования. Регулирование сферы правосудия относится к исключительной национальной сфере, что непосредственно вытекает из Конституции Республики Польша и договоров ЕС», — сказал Мюллер.

«Польские нормы не отличаются от стандартов, действующих в ЕС», — добавил он.