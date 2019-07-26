Еврокомиссия подала в суд на Болгарию и Испанию

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Европейская комиссия подала иск в Суд Евросоюза на Болгарию и Испанию, потому что страны превышают допустимые уровни загрязнения воздуха. Об этом сообщает Европейская правда.

«Болгария не соблюдает порогового значения диоксида серы (SO2), а Испания не соблюдает порогового значения диоксида азота (NO2)», — сказано в объяснении Комиссии, обнародованном на ее сайте в четверг.

Хуже всего ситуация в Мадриде и в Барселоне в Испании, где уровни загрязнения постоянно превышаются.

«Новые данные о качестве воздуха, предоставленные Испанией, подтверждают систематическое нарушение правил ЕС о значении диоксида азота, которые действуют с 2010 года», — говорится в заявлении Комиссии.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, двуокись азота вызывает в Испании около 9 тысяч преждевременных смертей в год. В Болгарии данные показали, что в стране превышаются допустимые уровни диоксида серы. Сегодняшнее решение является вторым обращения в Суд ЕС в связи с несоблюдением Болгарией стандартов качества воздуха ЕС. В своем решении от 5 апреля 2017 года Суд подтвердил несоблюдение Болгарией предельных значений для частиц PM10.