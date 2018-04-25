Еврокомиссия подписала соглашение о закупке 405 млн доз вакцины от COVID-19

Европейская Комиссия подписала соглашение с немецкой компанией Curevac на приобретение 405 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это уже пятое соглашение, заключенное с фармацевтическими компаниями, разрабатывающими вакцину от COVID-19, пишет Deutsche Welle.
Сами вакцины пока что находятся на стадии разработки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также рассказала, что ведутся переговоры с американской фармкомпанией Moderna, которая опубликовала отчет об успешных тестированиях своей вакцины.
По словам фон дер Ляйен, пока непонятно, какая именно из вакцин, от Moderna, Pfizer или Biontech, окажется безопасной и эффективной. Именно поэтому Еврокомиссия намеревается сотрудничать сразу с несколькими производителями.
Напомним, что в ВОЗ спрогнозировали дату начала поставки вакцин от коронавируса. Ее начнут распространять с ограниченных поставок, ориентированных на группы риска.korrespondent.net