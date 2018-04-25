Еврокомиссия подписала соглашение о закупке 405 млн доз вакцины от COVID-19

Европейская Комиссия подписала соглашение с немецкой компанией Curevac на приобретение 405 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это уже пятое соглашение, заключенное с фармацевтическими компаниями, разрабатывающими вакцину от COVID-19, пишет Deutsche Welle.

Сами вакцины пока что находятся на стадии разработки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также рассказала, что ведутся переговоры с американской фармкомпанией Moderna, которая опубликовала отчет об успешных тестированиях своей вакцины.