Еврокомиссия предложила меры для облегчения ситуации на границе с Беларусью

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Еврокомиссия предложила принять временные правовые и практические меры помощи для Польши, Литвы и Латвии в связи с возникшим миграционным кризисом на границах этих стран с Беларусью. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«ЕС четко дал понять, что попытки подорвать наш Союз лишь укрепят нашу солидарность. Сегодня мы даем живое проявление этой солидарности: в виде набора временных и исключительных мер, которые предоставят Латвии, Литве и Польше средства, необходимые для того, чтобы реагировать на эти чрезвычайные обстоятельства, контролируемым и быстрым образом, и действовать в условиях правовой определенности», – заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Предполагается, что предложенные меры будут применяться в течение шести месяцев, если они не будут продлены или отменены, и будут касаться граждан стран-не членов ЕС, которые незаконно прибыли в ЕС с территории Беларуси или находятся вблизи границы или прибыли к пунктам пересечения на границе.