Еврокомиссия предложила наказывать 10 годами тюрьмы за вред для экологии

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Еврокомиссия предложила ввести в ЕС уголовную ответственность за преступления против окружающей среды и наказывать за них 10 годами тюрьмы для физических лиц и штрафами до 5% оборота компаний для юридических лиц. Об этом говорится в представленном Еврокомиссией проекте директивы о борьбе с преступлениями против окружающей среды, которую представил еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс, сообщает ТАСС.

«Новая директива будет означать гораздо более строгие наказания против людей и компаний за такие нарушения, как нелегальный сброс отходов, нелегальная торговля древесиной и загрязнение воды. Мы должны четко сказать — преступления против окружающей среды не являются преступлениями без жертвы, они могут наносить непоправимый долгосрочный ущерб не только экосистемам, но и здоровью людей», — заявил Виргиниюс Синкявичюс.

При этом предлагается ужесточить наказание за преступления против окружающей среды. «Если преступления против окружающей среды привели к смерти или серьезным последствиям для здоровья людей, мы предлагаем довести наказание до 10 лет лишения свободы, для компаний мы предлагаем повысить штрафы до 5% их оборота на мировом рынке», — сообщил Виргиниюс Синкявичюс.