Еврокомиссия предложила наказывать за вмешательство в европейскую демократию

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Евросоюз должен усилить борьбу с дезинформацией и иностранным вмешательством в демократические процессы сообщества. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«План действий предлагает усовершенствовать существующие инструменты ЕС по противодействию иностранному вмешательству, включая принятие новых мер, позволяющих наказывать виновных», — отмечается в заявлении.

Еврокомиссия также пересмотрит так называемый Кодекс практики в области дезинформации. «С этой целью Еврокомиссия весной 2021 года представит стратегию по совершенствованию кодекса практики и создаст более надежную основу для контроля за его осуществлением», — говорится в заявлении ЕК.