Еврокомиссия представила предложение по лимиту цен на газ

По ее словам, это предложение является «механизмом последней инстанции для предотвращения и решения эпизодов чрезмерно высоких цен, которые не соответствуют мировым ценовым тенденциям».

Однако критики назвали этот план почти бесполезным, отмечает Financial Times. Они объясняют, что оптовые цены на газ летом подскочили до исторического максимума, превысив 300 евро за МВт-ч после того, как Россия сократила поставки через свой крупнейший маршрут в Западную Европу — Северный поток-1 в Германию. Но даже в этом случае верхний предел не сработал бы, поскольку цены оставались выше 275 евро за МВт-ч лишь около недели.

«Это предложение, которое не принесет ничего полезного никому, даже при экстремальном сценарии, который мы видели в августе. Это не ограничение», — считает старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симон Тальяпетра.

Ряд дипломатов из стран-членов, которые поддерживают верхний предел цены, заявили, что она является слишком высокой для их правительств. В частности, один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что установление цены выше 250 евро за МВт-ч «является еще одним способом уничтожить верхний предел».

Отметим, что страны Европы активно увеличивают отбор газа из подземных хранилищ.

Кроме того, доля российского газа в импорте ЕС упала вчетверо – до 9%.