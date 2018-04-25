Еврокомиссия представила стратегию обеспечения равенства для ЛГБТ

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Еврокомиссия представила пятилетнюю стратегию, направленную на обеспечение равенства для представителей ЛГБТ-сообщества. Документ опубликовала пресс-служба комиссии.

Как отмечается, стратегия, рассчитанная на следующие пять лет, рассматривает проблемы, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ, и включает в себя ряд целенаправленных действий, в том числе юридического и финансового характера. Она охватывает четыре основных направления: борьбу с дискриминацией, обеспечение безопасности, создание инклюзивных обществ и роль ЕС в достижении равенства для ЛГБТ во всем мире.

В ЕС люди не должны бояться дискриминации

В рамках борьбы с дискриминацией комиссия намерена, в частности, проанализировать ситуацию в вопросе обеспечения равных прав в области занятости. Предполагается также расширить список преступных деяний, преследуемых на территории ЕС, включив туда гомофобную травлю. Кроме того, будут финансироваться инициативы, направленные против преступлений ненависти, а также подстрекательства и насилия в отношении ЛГБТ-сообщества.