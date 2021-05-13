Еврокомиссия приняла план действий в рамках «Зеленого соглашения»

Фото finmin.lrv.lt

Европейская Комиссия приняла сегодня подробный план действий в рамках «Зеленого соглашения» Евросоюза, который определяет конкретные цели и сроки по сокращению загрязнения окружающей среды, с конечной целью достижения Европой климатически нейтрального статуса до 2050 года. Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована на сайте Европейской Комиссии.

«Сегодня Европейская Комиссия приняла план действий ЕС, который несет в себе главные цели европейского «Зеленого соглашения». Он определяет интегрированное видение целей 2050 года — мира, где объемы выбросов будут уменьшены до уровня, которые не будут вредными для здоровья человека и для природных экосистем, а также шаги по достижению этой цели», — говорится в сообщении.

План действий ЕС определяет экологические цели, которых страны Европейского Сообщества должны достичь уже к 2030 году. Они предусматривают, в частности:

— улучшение качества воздуха и сокращение количества связанных с его загрязнением преждевременных смертей на 55%;

— улучшение качества воды за счет сокращения выбросов и ограничения пластикового мусора в морских водах (на 50%), а также долей микропластика, попадающих в окружающую среду (на 30%);

— улучшение качества почв за счет уменьшения использования химических пестицидов на 50%;

— сокращение на 25% количества экосистем на территории ЕС, в которых вредные выбросы угрожают биологическому разнообразию;

— сокращение воздействия на людей шума от средств транспорта на 30% и существенное уменьшение генерации бытового мусора за счет сокращения на 50% всех коммунальных отходов.

Еврокомиссия отмечает, что загрязнение окружающей среды остается крупнейшим фактором для возникновения ментальных и физических заболеваний человека, оно приводит к преждевременной смерти. Согласно последнему докладу Европейского агентства по окружающей среде, ежегодно фиксируется более 400 000 фактов преждевременной смерти людей, в том числе от рака, связанных с загрязнением воздуха, 48 000 случаев ишемической болезни сердца, а также не менее 6,5 млн случаев хронических расстройств сна и других расстройств, связанных с чрезмерным шумом.

Как сообщалось, в декабре 2019 года новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен впервые представил в Европарламенте проект зеленого соглашения ЕС, который позже был поддержан Европейским Советом на уровне глав государств и правительств стран ЕС. Этот зеленый курс предполагает превращение Европы в климатически нейтральный континент до 2050 года. Такая цель будет достижима за счет масштабной зеленой трансформации, включая технологическое развитие промышленности, инновационных подходов к снижению объемов вредных выбросов, повышения энергоэффективности, внедрения циркулярной экономики, поиска возобновляемых и новых источников энергии, например, водородных технологий, которые должны прийти на замену традиционным углеродным энергетическим ресурсам.