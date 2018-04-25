Еврокомиссия приняла «зеленое соглашение»

Европейская Комиссия приняла «зеленое соглашение», которое предусматривает меры для модернизации экономики и социальной сферы в целях преобразования Европы в «климатически дружественный» континент до 2050 года, сообщает в среду, 11 декабря, Укринформ.

Документ для обозрения журналистов о нововведении представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Европейское «зеленое соглашение «, с одной стороны, является нашим видением климатически-нейтрального континента к 2050 году, а с другой — очень конкретной дорожной картой достижения этой цели. Это 50 действий до 2050 года.

Наша цель — примирить экономику с нашей планетой, найти баланс между путем, которым мы производим и потребляем, с ресурсами нашей планеты, и заставить такой подход работать для нашего народа «, — подчеркнула президент Еврокомиссии. «Зеленое соглашение», с одной стороны, имеет целью сокращение вредных выбросов, а с другой — заботу о создании новых рабочих мест и развитие инноваций. «Европейское «зеленое соглашение» является широкой дорожной картой. Мы заботимся о биологическом разнообразии, о лесах, о сельском хозяйстве, о пищевой промышленности, о создании «зеленых» городов и «циркулярной» экономики. У нас еще нет всех ответов. Сегодня только начало нашего путешествия. Но для Европы это момент возможно сравнить с моментом первой высадки человека на Луне «, — отметила Президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что европейское «зеленое соглашение» является приглашением для всех к участию. «Наши граждане меняют стиль своей жизни для того, чтобы защитить климат и планету. Поэтому «зеленое соглашение» говорит, что Европа стоит на их стороне.

«Зеленое соглашение» — это то, чем мы обязаны перед нашими детьми. Поэтому мы не является обладателями этой планеты, мы лишь на время имеем ответственность перед ней, и сейчас пришло время действовать «, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что спасти Землю от климатической катастрофы можно за $2,5 трлн. Эксперты озвучили цену, которая спасет Землю от негативных последствий изменения климата.