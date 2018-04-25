Еврокомиссия призвала ЕС профинансировать создание пограничного корпуса

Евросоюз создаст совместный постоянный корпус по охране границ и береговой линии, федерализировав систему охраны внешних границ ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по защите Европейского пути жизни Маргаритис Шинас на Мюнхенской конференции по безопасности.

Уже в следующий четверг в Брюсселе состоится чрезвычайный Европейский совет, который рассмотрит Многолетнюю финансовую перспективу (на 2021-2027 годы).

«У этой МФУ есть один центральный приоритет: выполнение решения, которое мы приняли — иметь постоянный корпус для европейских границ и береговой охраны. Это будет первое европейское Агентство, которое будет иметь постоянный штат в 10 000 служащих с оружием, в униформе ЕС, с собственным оборудованием. Это беспрецедентный шаг в «федерализации» системы охраны наших границ», — сказал Шинас.

По словам Шинаса, решение было принято на общеевропейском уровне, поэтому сейчас настало время выделять деньги.