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Еврокомиссия призвала ЕС профинансировать создание пограничного корпуса

Photo by Euroced on Visualhunt.com / CC BY

Евросоюз создаст совместный постоянный корпус по охране границ и береговой линии, федерализировав систему охраны внешних границ ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по защите Европейского пути жизни Маргаритис Шинас на Мюнхенской конференции по безопасности.

Уже в следующий четверг в Брюсселе состоится чрезвычайный Европейский совет, который рассмотрит Многолетнюю финансовую перспективу (на 2021-2027 годы).

«У этой МФУ есть один центральный приоритет: выполнение решения, которое мы приняли — иметь постоянный корпус для европейских границ и береговой охраны. Это будет первое европейское Агентство, которое будет иметь постоянный штат в 10 000 служащих с оружием, в униформе ЕС, с собственным оборудованием. Это беспрецедентный шаг в «федерализации» системы охраны наших границ», — сказал Шинас.

По словам Шинаса, решение было принято на общеевропейском уровне, поэтому сейчас настало время выделять деньги.

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«Некоторые правительства хотят, чтобы мы лучше организовали границы, но не спешат платить за это. Это неправильный подход. Если мы хотим иметь надлежащую охрану границ, мы должны получить достаточно ресурсов, чтобы это произошло», — подытожил вице-президент ЕК.

korrespondent.net

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