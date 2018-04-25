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Еврокомиссия призывает Великобританию представить предложение по Brexit в ближайшее время

Фото из открытых источников

Европейская комиссия заявила, что хотела бы увидеть конкретное предложение Великобритании по скорейшему разрешению тупиковой ситуации, связанной с Brexit.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссия, которая ведет переговоры с Великобританией от имени остальных 27 членов Европейского союза, заявила, что будет взаимодействовать с Лондоном по любым конструктивным предложениям.

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе предложила Великобритании представить решение вопроса ирландской границы в течение 30 дней.

«Я не знаю о каком-либо 30-дневном сроке, — заявила пресс-секретарь Комиссии на ежедневной пресс-конференции. — Для нас, конечно, чем раньше, тем лучше, потому что наше рабочее предположение заключается в том, что Brexit должен произойти 31 октября».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал к 31 октября вывести Великобританию из блока с соглашением или без него.

Основная цель Джонсона состоит в том, чтобы отменить положение backstop — страховочный план, который должен гарантировать прозрачную границу между Ирландией и Северной Ирландией, независимо от того, как будут развиваться будущие торговые переговоры между Великобританией и ЕС.

Эта часть сделки по Brexit вызвала недовольство многих британских парламентариев и стала основной причиной, по которой они отвергли план прежнего премьер-министра Терезы Мэй. Сторонники Brexit утверждают, что backstop свяжет Великобританию на неопределенный срок со многими законами ЕС.

Ранее в этом месяце Джонсон направил председателю Европейского совета Дональд Туску письмо с просьбой изменить действующий «страховочный план» на другой вариант.

Однако Еврокомиссия и Европейский совет отклонили просьбу британского премьер-министра о пересмотре текущих условий соглашения

В Брюсселе в очередной раз заявили, что соглашение, достигнутое между Терезой Мэй и руководством Евросоюза, является единственной альтернативой появлению «жесткой границы» между Ирландией и Северной Ирландией.

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