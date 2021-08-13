Еврокомиссия раскритиковала Польшу за поправки в закон о телерадиовещании

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Принятие Польшей поправок к закону у телерадиовещании является негативным сигналом. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова, сообщает польский телеканал TVN24.

По ее словам, демократические страны поддерживают плюрализм мнений, а не борются против него. «Проект закона о телерадиовещании Польши посылает негативный сигнал», — заявила Вера Йоурова.

11 августа Сейм Польши одобрил поправки к закону о телерадиовещании. Согласно поправкам, лицензию на трансляцию радио- и телепрограмм в Польше может получить организация, находящаяся в одном из государств Европейской экономической зоны, при условии, что она не зависит от иностранного лица из-за пределов ЕЭЗ.