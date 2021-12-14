Еврокомиссия разработала санкции за вмешательство в политику ЕС

Помимо запретов на ввоз товаров и штрафных пошлин речь идет о заморозке инвестиций и отстранении третьих стран от участия в тех или иных программах ЕС. Еврокомиссия надеется, что новый санкционный инструмент, будет иметь прежде всего устрашающий эффект, так как для многих стран Евросоюз является важным рынком сбыта.

Предложение Еврокомиссии теперь поступит на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента. Пока неясно, согласятся ли эти органы Евросоюза с инициативой Брюсселя, поскольку ряд стран выступает против передачи ЕС новых полномочий, отмечает агентство dpa.