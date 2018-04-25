Еврокомиссия: Северный поток-2 носит политический характер

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Проект российского газопровода Северный поток-2 носит политический характер. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 27 декабря.

«Правильно то, что проект газопровода также имеет политическое измерение и что Еврокомиссия защищает посредством имеющихся у нее в наличии средств интересы восточных стран-членов ЕС, – сказала Урсула фон дер Ляйен. – С другой стороны, Еврокомиссия решительно отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами».

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

После этого швейцарская компания Allseas сразу же уведомила о приостановке работ по строительству Северного потока-2. Позже она отвела все суда из района строительства в Балтийском море.