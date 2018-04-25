default image
Эрдоган намерен послать войска в Африку

Подробнее...
default image
Строящие стадион в Каунасе турецкие рабочие начали забастовку

Подробнее...
default image
Президент Литвы Г.Науседа подписал бюджет на 2020 год

Подробнее...
default image
Еврокомиссия: Северный поток-2 носит политический характер

Подробнее...
default image
Доставка Boxer в Литву запаздывает из-за обнаруженных недостатков

Подробнее...
default image
Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов

Подробнее...
default image
Мадрид и Лондон встречаются в январе, чтобы договориться о Гибралтаре после Brexit

Подробнее...
default image
В Вильнюсском аэропорту стартует система «Kiss and Fly»

Подробнее...
default image
Число прибывших в ЕС нелегалов сократилось

Подробнее...
default image
МИД поддерживает контакты с желающими переехать в Литву литовцами Венесуэлы

Подробнее...
default image
Проект храма Св. Иоанна планируется признать важным для государства

Подробнее...
default image
В Японии остановят два реактора на АЭС

Подробнее...
default image
В 2019 году значительно возрос интерес к экскурсиям на ИАЭС

Подробнее...
default image
Президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: отношение Литвы к БелАЭС не должно быть слишком радикальным

Подробнее...
default image
Дети из литовских детских домов приехали на Рождество в Польшу

Подробнее...
default image
Еврокомиссия обязала Booking сообщать пользователям правдивую информацию

Подробнее...
default image
Власти Италии прекращают субсидировать авиакомпанию Alitalia

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает оценивать законы с точки зрения их возможного воздействия на климат

Подробнее...
default image
Вильнюсский аэропорт ищет подрядчика для строительства нового терминала

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Еврокомиссия: Северный поток-2 носит политический характер

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Проект российского газопровода Северный поток-2 носит политический характер. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 27 декабря.

«Правильно то, что проект газопровода также имеет политическое измерение и что Еврокомиссия защищает посредством имеющихся у нее в наличии средств интересы восточных стран-членов ЕС, – сказала Урсула фон дер Ляйен. – С другой стороны, Еврокомиссия решительно отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами».

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

После этого швейцарская компания Allseas сразу же уведомила о приостановке работ по строительству Северного потока-2. Позже она отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

реклама

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600