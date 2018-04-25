Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС

Фото pixabay.com

Еврокомиссия рекомендовала государствам Шенгенской зоны продлить на 30 дней ограничения на въезд из третьих стран. Запрет на путешествия ввели из-за пандемии вызываемой коронавирусом болезни COVID-19, сообщает dw.com.

Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня. Причина введенных ограничений — пандемия коронавирусной инфекции. Соответствующую рекомендацию Еврокомиссия опубликовала в пятницу, 8 мая.

«Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали предпринимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой», — отметили в Еврокомиссии. В исполнительном органе ЕС добавили, что из-за этого странам объединения следует продлить ограничения на въезд на внешних границах. Как известно, ранее Еврокомиссия рекомендовала начинать открытие с внутренних границ ЕС, и лишь после этого переходить к внешним граница. Этот совет остается в силе, уточнили в Брюсселе.

«Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы отменим ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для нерезидентов, а также для путешествий, не являющихся необходимыми», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Эта рекомендация адресована 30 странам. Речь идет о 26 членов Шенгенской зоны, а также о четырех ассоциированных с ней странах: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.