Еврокомиссия утвердила схему помощи бизнесу Литвы на 110 млн евро

Схема помощи утверждена в рамках принятой ЕК системы временной помощи государства, сообщила в среду комиссия.

«В рамках этой системы можно предоставлять госгарантии под кредиты, предназначенные для поддержания экономики Литвы во время вспышки коронавируса. Это поможет компаниям удовлетворить неотложные потребности в оборотном капитале и продолжить свою деятельность во время пандемии и после нее», – цитируют слова члена ЕК Маргрет Вестагер, ответственной за политику конкуренции.

Правительство Литвы предусмотрело для гарантий более 800 млн евро – на такую сумму государство готово предоставить кредиты банкам под бизнес-кредиты.