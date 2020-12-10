Еврокомиссия внесла пакет предложений по борьбе с терроризмом в ЕС

Еврокомиссия представила в среду пакет предложений по активизации борьбы с терроризмом в странах Евросоюза, который включает меры по борьбе с распространением радикальных идей в интернете, повышению безопасности общественных зон, а также расширение полномочий Европола, в том числе по доступу к цифровым данным, сообщает ТАСС.
Этот пакет мер представили заместитель председателя Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас и его подчиненная, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на брифинге в Брюсселе.
«Предложенная Еврокомиссией повестка по борьбе с терроризмом направлена на инвестиции в повышение устойчивости нашего общества путем использования целевых мер по борьбе с радикализацией и по защите общественных зон от террористических нападений, — заявил Схинас. — Европейский образ жизни для нас — это ключевая ценность, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить его от тех, кто пытается его подорвать».
Еврокомиссия предлагает наделить Европол расширенными правами доступа к контенту в интернете, а также правом анализа в антитеррористических целях больших массивов данных, которые могут быть слишком велики или сложны для отдельных государств ЕС, чтобы разобраться в них.
Таким образом, Брюссель предлагает разрешить полицейским структурам на наднациональном уровне обрабатывать большие массивы данных европейских и иностранных граждан в рамках борьбы с терроризмом, радикальными идеологиями и распространением детской порнографии.
Еврокомиссия также намерена обязать операторов интернет-платформ во внесудебном порядке удалять любой террористический контент в течение часа после его обнаружения. Фактически ЕК намерена наказывать платформы за появление террористического контента и поощрять удаление этого контента на уровне алгоритмов.
Эти предложения еще должны быть утверждены Европейским парламентом и Советом ЕС.