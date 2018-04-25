Еврокомиссия вводит экстренные меры против вредителей

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Европейская комиссия (ЕК) опубликовала список, состоящий из 20 смертоносных вредителей. Всего в Европе выявлено около 400 карантинных вредных организмов, но самыми опасными из них евроструктура признала 20 бактерий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные ЕК, бактерия, называемая «болезнью желтого дракона», за последнее десятилетие уничтожила 72 процента производства апельсинов для соков в США. Азиатский рогатый длинный жук способен уничтожить 5 процентов деревьев таких пород, как ясень, бук, береза. Только одна из бактерий Xylella fastidiosa угрожает около 300 тыс. фермерам лишиться рабочих мест.

По данным Объединенного исследовательского центра, внутренней научной службы Еврокомиссии, базирующейся в Севилье, структура разработала новую методологию для расчета возможного ущерба, причиненного этими вредителями также культурному наследию европейских стран. «Болезнь желтого дракона» способна уничтожить апельсиновые деревья Альгамбры в Гранаде.