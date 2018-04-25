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Еврокомиссия вводит экстренные меры против вредителей

Фото pixabay.com

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала список, состоящий из 20 смертоносных вредителей. Всего в Европе выявлено около 400 карантинных вредных организмов, но самыми опасными из них евроструктура признала 20 бактерий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные ЕК, бактерия, называемая «болезнью желтого дракона», за последнее десятилетие уничтожила 72 процента производства апельсинов для соков в США. Азиатский рогатый длинный жук способен уничтожить 5 процентов деревьев таких пород, как ясень, бук, береза. Только одна из бактерий Xylella fastidiosa угрожает около 300 тыс. фермерам лишиться рабочих мест.

По данным Объединенного исследовательского центра, внутренней научной службы Еврокомиссии, базирующейся в Севилье, структура разработала новую методологию для расчета возможного ущерба, причиненного этими вредителями также культурному наследию европейских стран. «Болезнь желтого дракона» способна уничтожить апельсиновые деревья Альгамбры в Гранаде.

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Ученые из Европейской комиссии определили 10 мест в Испании, объявленных Всемирным наследием ЮНЕСКО, а также растения, находящиеся под угрозой любого из 20 приоритетных вредителей. Самыми опасными бактериями являются Xylella fastidiosa, которую в прессе окрестили «эболой оливковых деревьев», а также «болезнь желтого дракона», яблонная муха (Rhagoletis pomonella), красношейный усач (Aromia bungii), средиземноморская плодовая муха, а также длинный рогатый керамбицид – азиатская чума, считающаяся серьезной угрозой для цитрусовых в средиземноморских странах.

Еврокомиссия в сотрудничестве с Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA) предупреждает, что экономическое, экологическое и социальное воздействие этих вредителей на территории ЕС имеет первостепенное значение. Государства-члены должны защитить европейские границы от этих 20 вредителей, подготовить планы ликвидации и начать информационные кампании для граждан.

По оценкам Европейской комиссии, только одна чума — азиатский длинный рогатый жук принесет убытки в размере 50 млн евро для лесного сектора Европы. Европейские фермеры опасаются этой сельскохозяйственной катастрофы из-за отсутствия действенных пестицидов.

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