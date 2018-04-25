Еврокомиссия выделила 508 млн евро на поддержку проектов в сфере здравоохранения

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Еврокомиссия приняла решение выделить 508 млн евро для финансирования 75 инновационных проектов в области здравоохранения. Такая информация размещена на сайте ЕК, сообщает БЕЛТА.

В 75 проектах, как ожидается, примут участие 1158 специалистов из 58 стран.

Еврокомиссия ожидает, что эти инвестиции помогут в разработке цифровой диагностики, а также новых методов профилактики и лечения рака, заболеваний мозга, инфекционных, хронических и других недугов.

«Исследования, финансируемые ЕС, являются ключевой частью нашего ответа на пандемию COVID-19. В то же время мы не пренебрегаем другими жизненно важными проблемами, которые угрожают нашему здоровью и благополучию», — отметила еврокомиссар по инновациям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль.

Финансирование, как ожидается, также позволит исследователям лучше понять влияние микро- и нанопластиков на здоровье и поможет работать над оценкой безопасности химических веществ без испытаний на животных.