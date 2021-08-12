Еврокомиссия выделила Литве 37 млн евро на урегулирование миграционного кризиса – МВД

Фото vrm.lt

Еврокомиссия (ЕК) выделит Литве 37 млн евро финансовой помощи для решения миграционного кризиса, сообщило Министерство внутренних дел (МВД).

Решение принято после визита делегации ЕК в Литву, во время которого была проведена оценка потребностей Литвы в создавшейся ситуации и высказаны предложения по эффективной помощи Литве.

«Данная помощь поможет удовлетворить потребности, связанные с инфраструктурой приема и задержания мигрантов, процедурами рассмотрения прошений об убежище, безопасными и достойными условиями проживания, необходимыми услугами нелегальным мигрантам, обеспечением безопасности мест их проживания, а также с кризисной коммуникацией и распространением информации. Также мы договорились и дальше искать решения по финансированию систем наблюдения», — заявило министерство.