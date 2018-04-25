Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19

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Европейская комиссия выделит 220 миллионов евро для организации при необходимости перевозки больных коронавирусом через границы в рамках Евросоюза для получения лечения, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы выделяем 220 миллионов евро, чтобы профинансировать трансграничные трансферы больных, когда это будет необходимо. Чтобы грамотно использовать эти деньги, нужен грамотный обмен информацией», — сказала она по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.

Глава ЕК призвала страны ЕС наладить обмен данными по наличию мест в больницах для больных коронавирусом, чтобы иметь возможность организовать трансферы.