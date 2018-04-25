Еврокомиссия выделит €400 млн на вакцину от COVID

Еврокомиссия присоединилась к глобальному альянсу доступа к вакцине против коронавируса COVAX. Об этом заявила служба спикеров руководящей институции ЕС.

«Сегодня Еврокомиссия подтвердила свой интерес к участию в механизме COVAX для равного доступа к вакцинам против COVID для каждого, кто в них нуждается», — заявили в руководящей институты ЕС.

Еврокомиссия также объявила о выделении 400 млн евро гарантий на поддержку COVAX с целью достижения определенных целей в рамках глобального реагирования на коронавирус. Это финансирование планируется направить на закупку будущей вакцины в интересах стран с низким и средним уровнем доходов.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз вакцин от коронавируса с разработчиком AstraZeneca.