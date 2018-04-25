Еврокомиссия хочет, чтобы вопросом выборов в Польше занялся Совет ЕС

Европейская комиссия предложила провести новое обсуждение ситуации вокруг грядущих президентских выборов в Польше во время пандемии, — сообщил комиссар, ответственный за правосудие Дидье Рейндерс: «Нам и Совету Европейского союза важно иметь возможность проанализировать ситуацию с выборами в Польше, проведение которых вызывает проблемы и сомнения не только в отношении их организации, но и в отношении кампании, которая должна быть справедливой для всех кандидатов. Сейчас это невозможно, на что указывают многие неправительственные организации».

Это заявление подверглось критике со стороны депутата Европарламента Патрика Якого, который отверг сомнения в возможности проведения президентских выборов по почте: «Это очень интересно, так как почти 10 миллионов человек проголосовали таким образом на недавних парламентских выборах в Германии. А недавно выборы в Баварии прошли таким же образом. В Германии это возможно, а в Польше нет?».

Критика президентских выборов в Польше во время пандемии коронавируса также включена в резолюцию Европейского парламента, принятую на прошлой неделе. Депутаты ЕП пришли к выводу, что решение польского правительства об изменении закона о выборах является незаконным.