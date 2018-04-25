Еврокомиссия хочет получить данные с сотовых телефонов для анализа распространения Covid-19 в Европе

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Европейская комиссия хочет получить данные с сотовых телефонов жителей государств-членов Евросоюза, касающиеся их перемещения, чтобы создать модели распространения коронавируса, и оценить, как действуют центры по борьбе с эпидемией в разных странах, сообщает Польское радио.

«Комиссия ведет переговоры с ассоциацией операторов сотовых сетей на тему предоставления агрегированных и анонимных данных о локализации сотовых телефонов. Эти данные позволяют анализировать передвижение людей, в том числе влияние ограничений на интенсивность контактов, а тем самым, получить сведения об уровне риска заражения», — сказал в четверг пресс-секретарь Европейской комиссии Йоханнес Барке. При этом он подчеркнул, что эти данные не дают возможность следить за отдельными пользователями.

Если требования Европейской комиссии будут признаны обоснованными и необходимыми, страны-члены ЕС могут такими данными обмениваться. В случае агрегированных данных, когда идентификация пользователя невозможна, принципы защиты личных данных не обязывают.

Собранные данные, когда они поступят в Брюссель, планируется дать ученым на обработку. Затем результаты — так называемые модели распространения коронавируса — будут доступны соответствующим государственным органами стран ЕС.

Пока Европейская комиссия не планирует приложения, которое может следить за передвижением и предостерегать от контактов с зараженными коронавирусом. Однако аналитики оценивают эффективность мер, введенных некоторыми странами, нацеленными на то, чтобы справиться с кризисом.