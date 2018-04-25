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Еврокомиссия: запрет на авиарейсы неэффективен в борьбе с пандемией

Фото pixabay.com

Как передаёт информагентство RT, в Еврокомиссии считают, что запреты на авиаперелёты были неэффективной мерой в борьбе с пандемией, и продлевать запрет на их выполнение с 2021 года не намерены.

Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан. Она напомнила, что рекомендованный странам ЕС запрет на полёты истекает 31 декабря 2020 года, и продлён не будет. Вместе с этим ЕК призывает власти стран сохранять лицензии авиакомпаниям, столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за коронавируса.

Напомним, с мая Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС ограничить авиаперелёты, но теперь выяснилось, что санитарные меры на борту самолёта достаточно эффективны для нераспространения инфекции.

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