Европа борется с нарушителями

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Испания. В Валенсии введен запрет двигаться по тротуарам для владельцев велосипедов и электросамокатов. По новым правилам, электрические самокаты должны будут ездить по велодорожкам и улицам со специальными обозначениями для велосипедов, а также по жилым зонам. Оставлять их также нужно будет на велопарковках. К тому же, власти считают, что на самокатах в обязательном порядке должны появиться освещение и клаксоны, а также светоотражающие элементы.

Швеция. Шведское транспортное управление выступило с предложением по наложению запрета на управление электрическими самокатами на мостовой дорог общего пользования. Введение этой меры предлагается после резонансного ДТП с участием электросамоката и автомобиля, в результате которого погиб молодой мужчина, находившийся на скутере. В связи с этим Шведское транспортное управление пришло к заключению, что использование развивающих высокие скорости электроскутеров и похожих транспортных средств на дорогах общего пользования небезопасно.

Франция. Мэрия Парижа ополчилась против анархии электросамокатов: градоначальница французской столицы Анн Идальго собирается запретить бросать самокаты на тротуарах и в парках. Кроме того, муниципалитет собирается ограничить скорость передвижения на этом виде транспорта: на дорогах можно будет разгоняться максимум до 20 км в час, а в пешеходных зонах – ехать не быстрее 8 км в час. За последний год электросамокаты стали слишком популярными в Париже: их количество в городе достигло 20 тыс., а также участились и ДТП с их участием. Поэтому мэр хочет ограничить еще и количество контор, сдающих самокаты в аренду, и заставить их организовать парковку в специально отведенных местах. С сентября этого года Франция запретит самокатчикам ездить по тротуарам.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ