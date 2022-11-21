Европа экономно тратит газ из ПХГ на фоне похолодания

Начало сезона отбора газа из хранилищ в Европе (14 ноября) в этом году обновило самый поздний срок за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) с 2011 года. Предыдущий наиболее поздний срок был зафиксирован в 2013 году – тогда резервы начали уменьшаться 4 ноября.

Уровень запасов газа в Европе сейчас составляет 95,17% – это на 9% выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

При этом цены на газ в Европе сейчас держатся на уровне $1173 за тысячу кубометров.

Напомним, по состоянию на начало сентября ЕС импортировал из США более 40 млрд кубов газа в виде СПГ – это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Также сообщалось, что доля российского газа в импорте ЕС упала вчетверо – до 9%. Теперь главный поставщик – Норвегия.