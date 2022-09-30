Европа готовится к отключению мобильной связи — СМИ

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Мобильные телефоны по всей Европе в ближайшую зиму могут отключиться от телебашен, из-за нехватки электроэнергии. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на четырех руководителей телекоммуникационных компаний сообщает, что сейчас в ряде европейских стран недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, что повышает вероятность перебоев в работе мобильных телефонов.