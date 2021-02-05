Европа и Sputnik V: и не хочется, но уколется

Тот же тон звучит во Франции, где сначала глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, а затем президент Эммануэль Макрон проявили интерес к российской вакцине после того как она получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. «Вакцины не имеют национальности. Важно иметь действующий препарат», — сказал министр иностранных дел Франции. Правительство Испании заявило о своем «воодушевлении». Евросоюз приоткрыл свои двери. «Если российские производители откроют доступ к своим отчетам, продемонстрируют полную прозрачность и обнародуют все данные, тогда они получат разрешение выйти на европейский рынок, наряду с другими производителями вакцин» — подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это не политическое решение, а научное решение», — сказал Эммануэль Макрон. Возможно это так для Франции, Германии и европейских институтов. Но не для России, которая наоборот рассматривает свою вакцину как инструмент политического влияния и идеологическое оружие, пишет Le Figaro.

Вакцина с политическим значением

«С момента своего прихода к власти Владимир Путин неустанно трудился над возвращением России на международную арену. (…) Вакцина рассматривается как месть Соединенным Штатам, победителям «холодной войны», и западным демократиям, преподающим уроки авторитарным режимам, — отмечает журналистка. — Прикрепленная к названию буква «V» означает победу. С тех пор, как Владимир Путин подключил к этому вызову научные силы страны, он стал повторять, что «Спутник V» — «лучшая вакцина в мире».

Вакцина в любом случае еще раз доказала, что Россия вернулась в высшую лигу, даже в области научных исследований, которая потерпела крах в конце холодной войны, подорванная экономическим кризисом и коррупцией. «Россия была права с самого начала», — утверждает Кирилл Дмитриев, директор Российского фонда прямых инвестиций. Он осуждает «очень активную кампанию по дискредитации» вакцины и считает, что последние международные результаты ставят «шах и мат» всем критикам, пишетт Le Figaro.

«Политический характер российской вакцины также можно заметить по ее географическому распространению. Сначала она проникла в зоны влияния Кремля, бывшие советские республики, остававшиеся близкими к Москве, такие как Беларусь и Казахстан. Затем ее начали поставлять в геополитические зоны влияния России, в дружественные страны, такие как Иран, Венесуэла, Алжир или Сербия», — говорится в публикации.

А поскольку символика тоже относится к политическим вопросам, Москва доставила вакцины в сепаратистские восточные регионы Украины, такие как Луганск и Донецк, подчеркивает Лассер.

Зрелищное явление российской вакцины на европейскую арену произошло в разгар дела Навального, когда европейцы обсуждают возможность новых санкций против Кремля, — говорится в статье. «В этом контексте, в то время как европейские страны остро нуждаются в вакцинах, трудно представить, как Париж, Берлин и Брюссель смогут долго сохранять свою политику твердости в деле Навального», — задумывается один дипломат.

«Поставка вакцин в Венгрию с самого начала являлась для России довольно легким способом вбить новый клин в Евросоюз, и успех «Спутника V» подпитывает внутренние разногласия между европейскими странами. Это особенно верно для Франции, где крайне правые и крайне левые голосами Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона подтвердили политический характер вакцины «Спутник V», бросившись ей на помощь. Однако вакцинация и вправду нужна срочно и безотлагательно… И неважно, какого цвета будет игла», — резюмирует Изабель Лассер.