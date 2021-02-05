Европа и Sputnik V: и не хочется, но уколется

Вакцины от Covid-19 не имеют паспорта, и интерес к ним не должен определяться идеологическими соображениями. Особенно, когда кампания вакцинации Евросоюза потерпела фиаско.
Такова реакция Европы на внезапное появление на фармацевтической арене прибывшей вакцины «Спутник V», эффективность которой — 91,6% — только что была признана научным журналом The Lancet, пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.
Евросоюз приоткрыл свои двери
Первой российскому конкуренту со стороны открыла дверь Ангела Меркель. «Каждому, кто получит одобрение от европейского регулятора, здесь рады», — сказала канцлер Германии, которая даже оказала Москве помощь в ее усилиях по сертификации. Институт Гамалеи, разрабатывающий «Спутник V», в среду связался с немецкой лабораторией IDT, отмечает автор статьи.
Тот же тон звучит во Франции, где сначала глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, а затем президент Эммануэль Макрон проявили интерес к российской вакцине после того как она получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. «Вакцины не имеют национальности. Важно иметь действующий препарат», — сказал министр иностранных дел Франции. Правительство Испании заявило о своем «воодушевлении». Евросоюз приоткрыл свои двери. «Если российские производители откроют доступ к своим отчетам, продемонстрируют полную прозрачность и обнародуют все данные, тогда они получат разрешение выйти на европейский рынок, наряду с другими производителями вакцин» — подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Это не политическое решение, а научное решение», — сказал Эммануэль Макрон. Возможно это так для Франции, Германии и европейских институтов. Но не для России, которая наоборот рассматривает свою вакцину как инструмент политического влияния и идеологическое оружие, пишет Le Figaro.
Вакцина с политическим значением
«С момента своего прихода к власти Владимир Путин неустанно трудился над возвращением России на международную арену. (…) Вакцина рассматривается как месть Соединенным Штатам, победителям «холодной войны», и западным демократиям, преподающим уроки авторитарным режимам, — отмечает журналистка. — Прикрепленная к названию буква «V» означает победу. С тех пор, как Владимир Путин подключил к этому вызову научные силы страны, он стал повторять, что «Спутник V» — «лучшая вакцина в мире».
Вакцина в любом случае еще раз доказала, что Россия вернулась в высшую лигу, даже в области научных исследований, которая потерпела крах в конце холодной войны, подорванная экономическим кризисом и коррупцией. «Россия была права с самого начала», — утверждает Кирилл Дмитриев, директор Российского фонда прямых инвестиций. Он осуждает «очень активную кампанию по дискредитации» вакцины и считает, что последние международные результаты ставят «шах и мат» всем критикам, пишетт Le Figaro.
«Политический характер российской вакцины также можно заметить по ее географическому распространению. Сначала она проникла в зоны влияния Кремля, бывшие советские республики, остававшиеся близкими к Москве, такие как Беларусь и Казахстан. Затем ее начали поставлять в геополитические зоны влияния России, в дружественные страны, такие как Иран, Венесуэла, Алжир или Сербия», — говорится в публикации.
А поскольку символика тоже относится к политическим вопросам, Москва доставила вакцины в сепаратистские восточные регионы Украины, такие как Луганск и Донецк, подчеркивает Лассер.
Зрелищное явление российской вакцины на европейскую арену произошло в разгар дела Навального, когда европейцы обсуждают возможность новых санкций против Кремля, — говорится в статье. «В этом контексте, в то время как европейские страны остро нуждаются в вакцинах, трудно представить, как Париж, Берлин и Брюссель смогут долго сохранять свою политику твердости в деле Навального», — задумывается один дипломат.
«Поставка вакцин в Венгрию с самого начала являлась для России довольно легким способом вбить новый клин в Евросоюз, и успех «Спутника V» подпитывает внутренние разногласия между европейскими странами. Это особенно верно для Франции, где крайне правые и крайне левые голосами Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона подтвердили политический характер вакцины «Спутник V», бросившись ей на помощь. Однако вакцинация и вправду нужна срочно и безотлагательно… И неважно, какого цвета будет игла», — резюмирует Изабель Лассер.freecity.lv