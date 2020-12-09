Европа: коронавирус не сдается

Власти Саксонии объявили о закрытии школ и большинства магазинов до 10 января. В регионе зафиксирован самый высокий уровень инфицирования в стране. Немецкая академия наук настаивает на введении национального локдауна.

Словакия снизила уровень заражения COVID-19 примерно на 60 процентов за одну неделю. Работодателей обязали проверять у сотрудников сертификаты, подтверждающие отрицательный экспресс-тест на коронавирус. При положительном результате — человек отправится на 10-дневный карантин вместе с семьей при сохранении зарплаты.

Хотя Великобритания, первой из западных стран, начала массовую вакцинацию, премьер-министр Борис Джонсон призвал население оставаться бдительным. Глава правительства предупредил, что этот процесс не будет быстрым, призвав британцев продолжать неукоснительно соблюдать все эпидемиологические распоряжения властей.

Тем временем лондонцы всего за неделю до Рождества могут столкнуться с ужесточением мер. По последним данным, в столице продолжает расти число инфицированных.