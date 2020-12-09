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Европа: коронавирус не сдается

Фото pixabay.com

Вторая волна коронавируса в Европе вынудила правительства стран вернуться к локдаунам или ограничениям и нанести новые шрамы европейской экономике.

С момента прибытия вируса на континент в начале этого года было зарегистрировано более 20 миллионов случаев заболевания. За последние семь дней на этот регион приходится почти 40 процентов всех новых случаев, выявленных во всем мире, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

В Германии за сутки выявлена почти 21 тысяча новых заражений. Несмотря на праздники Бавария вводит режим чрезвычайного положения и усиливает пограничный контроль.

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Власти Саксонии объявили о закрытии школ и большинства магазинов до 10 января. В регионе зафиксирован самый высокий уровень инфицирования в стране. Немецкая академия наук настаивает на введении национального локдауна.

Словакия снизила уровень заражения COVID-19 примерно на 60 процентов за одну неделю. Работодателей обязали проверять у сотрудников сертификаты, подтверждающие отрицательный экспресс-тест на коронавирус. При положительном результате — человек отправится на 10-дневный карантин вместе с семьей при сохранении зарплаты.

Хотя Великобритания, первой из западных стран, начала массовую вакцинацию, премьер-министр Борис Джонсон призвал население оставаться бдительным. Глава правительства предупредил, что этот процесс не будет быстрым, призвав британцев продолжать неукоснительно соблюдать все эпидемиологические распоряжения властей.

Тем временем лондонцы всего за неделю до Рождества могут столкнуться с ужесточением мер. По последним данным, в столице продолжает расти число инфицированных.

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