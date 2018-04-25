Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за COVID-19

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Европа снова массово вводит ограничения общественной жизни из-за COVID-19. Подробнее о принимаемых мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции рассказывает Euronews.

Шестьдесят семь миллионов французов уже сидят по домам. Карантин в республике объявлен из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом. Как пишут местные СМИ, жизнь теперь будет протекать под девизом «метро -работа — дом и сон». Пункт «метро» не актуален для тех, кто переведен из офисов на удаленку. Из дома можно выйти к врачу, в магазин, или для занятий спортом — один час в радиусе одного километра.

В Португалии, чтобы препятствовать возможным вечеринкам на Хэллоуин и празднованию большими группами Дня Всех Святых, с 30 октября по 3 ноября запрещено передвигаться между муниципалитетами. На основных автомагистралях установлены КПП; для поездок у граждан должна быть веская причина. С 28 октября в стране на 70 дней введено обязательное ношение масок на открытом воздухе.

В Италии не прекращаются протесты представителей индустрии отдыха и развлечений. Одна из таких манифестаций состоялась в Риме. Ее участники возмущены тем, что все театры на Апеннинах закрылись до 24 ноября. Бары, кафе и рестораны продолжают принимать посетителей, но только до 18 часов. Владельцы теряют огромные суммы.

Новые ограничения с понедельника ожидают граждан Германии. Со 2 ноября и как минимум на месяц здесь прекратят работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные кабинеты. Закроются рестораны и кафе. В отличие от весеннего карантина, будут открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины, но при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции.

В Чехии, где уже действуют жесткие ограничения, правительство продлило режим чрезвычайной ситуации до 20 ноября. Розничная торговля запрещена по воскресеньям. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Со среды до 3 ноября введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 по 05:00.

В Греции только за сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 2 056 человек. Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил о том, что в стране вводится повсеместное использование защитных масок в закрытых помещениях и на улице. В зоне повышенного риска закрываются все предприятия общественного питания и развлечений, а также спортзалы.

Со вторника в Австрии вводится комендантский час с 20:00 до 6:00, он будет действовать до 30 ноября. В дневное время гражданам будет разрешено только ходить на работу, за продуктами или лекарствами, в медучреждения, для недолгих прогулок, для помощи пожилым или больным людям.

Кафе и рестораны закрываются, они будут работать только навынос. Отели смогут принять лишь постояльцев, прибывших по делам бизнеса. Прекращают работу также парки, театры и музеи. Начальные школы пока останутся открытыми, но старшеклассников и студентов переведут на удалённый режим обучения.

Власти Испании работают над проектом нового карантина, который обяжет граждан сидеть по домам, пишет издание ABC. Несмотря на то, что в своём последнем выступлении министр здравоохранения Сальвадор Илья отверг вариант всеобщей домашней изоляции, правительство прорабатывает и так сценарий, утверждает газета.

Ряд испанских регионов, в частности, Кастилия-и-Леон и Каталония уже дали понять, что в случае дальнейшего неконтролируемого роста заболеваемости им придётся вернуться к весенним мерам ограничения. По информации издания, всё решится в ближайшие две недели. Сейчас в большинстве автономных сообществ действует лишь закрытие границ по периметру и комендантский час по ночам. Однако и эти меры вызывают негодование у определённой части населения.