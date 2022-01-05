Европа может остаться без газа через два месяца

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Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов топлива в хранилищах, сообщают РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Авторы публикации отметили, что предпосылками к топливному кризису стал переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В итоге в прошлом году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.

«Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в источнике.