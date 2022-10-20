Европа не справляется с наплывом сжиженного газа. Цена СПГ упала втрое с пика

Около берегов Испании и в Средиземном море находится не менее 35 СПГ-танкеров, ожидающих разгрузки, рассказали Reuters трейдеры, аналитики и сотрудники СПГ-терминалов. По словам еще одного источника, знакомого с ситуацией, суда стоят на якоре и около других европейских стран, то есть в ожидании могу находиться еще десятки танкеров.

«Мы наблюдаем большое число танкеров у южного берега Испании или кружащих по Средиземному морю, а также некоторое количество около Великобритании», – подтверждает Алекс Фроли, специалист по рынку СПГ аналитической компании ICIS.

Испания – крупнейший регазификационные центр в Евросоюзе: 33% мощностей по приему СПГ и 44% – по хранению. В Великобритании, между тем, находятся три крупнейших импортных СПГ-терминала в Европе в целом; поскольку мощности для хранения газа в стране незначительны, большие объемы она отправляет на континент.

Обстановка в Испании сложилась настолько напряженная, что оператор газовой сети Enagas в понедельник объявил чрезвычайную ситуацию, сообщив, что может начать отказывать в приеме танкеров. Чрезмерная загруженность всех шести терминалов сохранится минимум до первой недели ноября, считает Enagas.

По данным Международного энергетического агентства, в III квартале поставки «Газпрома» в Европу рухнули на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В результате импорт СПГ из США впервые в истории превысил импорт трубопроводного газа из России.

Чтобы увеличить закупки СПГ, европейские страны начали строить дополнительные терминалы, а до их ввода в эксплуатацию – заказали несколько плавучих. Один из них недавно начал работать в Нидерландах, в Германии два должны быть введены в строй этой зимой.

Хранилища в Европе заполнены уже на 92,4%. Во II квартале потребление газа в ЕС упало на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. до 71 млрд кубометров, а импорт вырос на 3% до 94 млрд кубометров, сообщила в понедельник Еврокомиссия в квартальном отчете. В III квартале, когда рост цен продолжился, потребление могло сократиться еще сильнее, так как его начали сворачивать промышленные предприятия.

Ажиотаж, когда Европа готова была покупать газ по любым ценам, прошел, с учетом почти полного заполнения хранилищ спрос становится более умеренным, отмечает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Избыточные поставки СПГ также толкают цены вниз.

Часть танкеров остается на рейде, так как цены на более позднюю доставку превышают текущие. Если ближайший, ноябрьский, фьючерс Dutch TTF в середине торгового дня вторника стоил около 115 евро/МВт ч ($1183 за 1000 кубометров), то декабрьский – около 145 евро. Некоторые трейдеры с гибкими условиями контрактов ждут возможности продать свой груз подороже, говорит Фоли.

Использование танкеров в качестве плавучих хранилищ СПГ сейчас находится на рекордно высоком уровне, объем газа в них слегка превышает 2,5 млн тонн, сказал Reuters Ойстейн Каллеклев, гендиректор судоходной компании FLEX LNG Management (это примерно 3,5 млрд кубометров после регазификации).

Но если продавцы не дождутся возможности разгрузиться сейчас или при более благоприятных условиях, танкеры могут уйти в другие регионы, прежде всего в Азию.

Китай, чья экономика почти перестала расти (по прогнозам, в этом году потребление газа там может впервые сократиться) перенаправляет в Европу часть закупаемого в США газа. Но сейчас китайские власти, возможно, опасаясь возникновения пусть небольшого, но дефицита, попросили госкомпании PetroChina, Sinopec и Cnooc прекратить перепродажу и оставлять газ на зиму для собственных нужд, сообщил в понедельник Bloomberg. Сокращение поставок в Европу может снизить понижательное давление на цены, особенно в случае сильных холодов.