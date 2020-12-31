Европа постепенно расстается с 3G

Фото pixabay.com

В ЕС постепенно начнут отключать многолетние сети 3G. Как передает АЗЕРТАДЖ, уже в конце июня следующего года «Телеком» и «Водафон» собираются расстаться с ними, а сеть «Телефоника» сделает это к концу 2021 года.

Все меньше людей используют стареющую сеть 3G. На долю 3G в компании «Водафон» приходится только 2,5% трафика. А ведь еще полгода назад этот показатель был равен 5%.

В «Телеком» также очень небольшой процент клиентов продолжает пользоваться устаревшим стандартом. Поэтому через полгода оба оператора мобильной связи планируют отключить свои сети 3G, а «Телефоника» сделает это к концу следующего года. Освободившиеся частотный спектр будет передан 4G и 5G.

3G сыграл важную роль в прорыве в мобильной передаче данных в ЕС, но по прошествии 20 лет дни этой технологии сочтены.