Европа проигрывает битву за вакцинацию от коронавируса

Фото sam.lrv.lt

В Германии на вчерашний день было получено 1,3 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech и вакцинировано около 130 тысяч человек — что явно недостаточно. Ввиду нехватки вакцин в стране вынужденно закрыты 300 из 400 созданных центров вакцинирования. Во Франции к началу января были вакцинированы 322 человека, в Италии — 8300 и так далее. Представители французского правительства выступили с нелепыми оправданиями и практически защитили чиновников, ответственных за проволочки.

Макрон разгневан

По мнению австрийской Der Standard, складывается впечатление, что французская бюрократия пытается скрыть свою профнепригодность. Так, еще в ходе «первой волны» во Франции катастрофически не хватало масок и ПЦР-тестов. Кроме того, во Франции 59% населения выступает против вакцинации — больше, чем в других европейских странах. Это объясняется недоверием французов к системе здравоохранения. С учетом всех этих обстоятельств, пишет австрийская газета, процесс вакцинации во Франции может затянуться на годы.

Согласно парижской Le Monde, президент Макрон был вынужден «с гневом» заявить о неоправданной затяжке с вакцинированием. Гнев президента был в первую очередь направлен на министра здравоохранения Оливье Верана, который оправдывает бездействие своего министерства вместо того, чтобы принять на себя всю ответственность. Один из лидеров оппозиционной партии «Республиканцы» Гийом Пельтье осудил «административный саботаж здравоохранительных органов на верхних этажах власти». По мнению Пелтье, Макрон на самом деле прикрывает «вышедшую из-под контроля бюрократию».

Брюссельские бюрократы ошиблись в выборе стратегии

Испанская El Pais приводит в качестве положительного примера Израиль, где за каких-то пару недель было вакцинировано 10% населения. В то же время Европа оказалась неподготовленной к всплеску эпидемии, в результате которой было инфицировано 15 миллионов европейцев и скончалось 350 тысяч.

В свою очередь, фирма BioNTech (партнер американской Pfizer) подвергла критике Еврокомиссию, за то, что она не смогла зарезервировать вовремя достаточное количество вакцин от коронавируса. Нехватка вакцин возникла в связи с тем, что Брюссель сделал ставку сразу на несколько вакцин, многие из которых оказались не готовы к моменту начала «второй волны» Covid-19.

Вероятно, вакцина Pfizer/BioNTech показалась евробюрократам слишком дорогой. К тому же, предоставление квоты французской Sanofi было скорее всего политически мотивированным, поскольку эта вакцина вообще оказалась непригодной. Таким образом, ставка сразу на несколько вакцин оказалась неправильной, поскольку не учитывала разную степень готовности у конкурентов.

Пока в этом соревновании побеждает Pfizer/ BioNTech совместного американо-германского производства. Изначально эта вакцина — немецкая, она была разработана в Германии небольшой фирмой BioNTech, основанной немцами турецкого происхождения — супругами Угур Шахин и Озлем Тюречи. При этом американская Pfizer обеспечивает производственные мощности и дистрибуцию вакцины. В интервью журналу Der Spiegel турецкие ученые заявили, что стратегия Евросоюза была изначально ошибочной, и теперь они вынуждены срочно налаживать производство дополнительных десятков миллионов доз для Европы.

В результате нынешних проволочек, по вакцинации населения Евросоюз значительно отстал от Израиля, США, Канады и Великобритании, где наряду с Pfizer/ BioNTech утверждены и осуществляются прививки компаний Moderna и Astra/Zeneca.

Сложившаяся критическая ситуация с вакцинацией вызвана в первую очередь тем, что в Брюсселе и отдельных странах ЕС не учли масштаб и темпы распространения «второй волны» коронавируса, которые намного превзошли показатели весны.

Если в июле этого года США заказали 600 млн доз Pfizer/ BioNTech, то Евросоюз затянул с резервацией до ноября и заказал в два раза меньше этой вакцины, хотя население ЕС как минимум в полтора раза больше американского. В результате, США получат не только намного больше вакцин, но и раньше Европы.

По мнению журнала Der Spiegel, нынешняя ситуация вызвана совокупностью факторов: нехваткой вакцин, ставкой на «неправильные» вакцины, а также плохой организацией доставок. В этом виноваты как Еврокомиссия, так и власти Германии, — заключает журнал. — Евросоюз слишком долго ждал и слишком мало заказал из соображений экономии.

Еврочиновники боялись, что миллионы доз окажутся невостребованными. Эта стратегия оказалась ошибочной. Так называемая экономия вышла боком: в сравнении с колоссальным уроном, нанесенным экономике Евросоюза, расходы на вакцинацию просто ничтожны. Только на помощь вынужденно закрытым предприятиям Германия выплатила в ноябре-декабре свыше 30 млрд евро. Согласно данным немецкого статистического института IAB, каждая неделя локдауна обходится стране в 3,5 млрд евро.